Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

У Києві підрахували жителів міста: точна кількість

  • 141
Точна кількість жителів Києва - фото 1
Точна кількість жителів Києва / unian

У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Про це у четвер, 18 липня, повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян на сторінці в Facebook.

За словами Дмитра Давтяна, про це свідчать дані Електронного реєстру територіальної громади.

І ще: Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку

"У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Це дані з Електронного реєстру нашої територіальної громади, до речі, першого в Україні. Ми поки що єдине місто, де точна і актуальна інформація про кількісний склад зареєстрованого населення є в електронному вигляді", – зазначив Давтян.

За його словами, реєстр дає можливість контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, а також володіти інформацією про демографічний стан. Як відзначають в прес-службі КМДА, за допомогою реєстру можна також визначити:

  • розподіл осіб за статтю та віком (ці дані дають зрозуміти, зокрема, скільки дітей піде в дитячий сад або школу в найближчому навчальному році);
  • середній вік населення (дані можуть допомогти спрогнозувати розвиток на наступні роки: чи стане більше людей працездатного віку, чи зросте народжуваність);
  • кількість пенсіонерів (це допомагає визначити, скільки необхідно коштів на міські пільги для цієї категорії);
  • рівень заселеності районів (важливо враховувати при проєктуванні будинків, комунікацій, транспортних розв'язок).

Давтян також навів цікавий факт: кількість жінок, що живуть в Києві перевищує кількість чоловіків-киян. На сьогодні зареєстровано 1 504 144 жінки, що становить 56,7% від загальної кількості жителів.

Читайте також: Джаред Лето влаштував міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
  • Вчора, 11:30
  • 316
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 269
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1620216
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна