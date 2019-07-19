У Києві підрахували жителів міста: точна кількість

У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Про це у четвер, 18 липня, повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян на сторінці в Facebook.

За словами Дмитра Давтяна, про це свідчать дані Електронного реєстру територіальної громади.

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"У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Це дані з Електронного реєстру нашої територіальної громади, до речі, першого в Україні. Ми поки що єдине місто, де точна і актуальна інформація про кількісний склад зареєстрованого населення є в електронному вигляді", – зазначив Давтян.

За його словами, реєстр дає можливість контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, а також володіти інформацією про демографічний стан. Як відзначають в прес-службі КМДА, за допомогою реєстру можна також визначити:

розподіл осіб за статтю та віком (ці дані дають зрозуміти, зокрема, скільки дітей піде в дитячий сад або школу в найближчому навчальному році);

середній вік населення (дані можуть допомогти спрогнозувати розвиток на наступні роки: чи стане більше людей працездатного віку, чи зросте народжуваність);

кількість пенсіонерів (це допомагає визначити, скільки необхідно коштів на міські пільги для цієї категорії);

рівень заселеності районів (важливо враховувати при проєктуванні будинків, комунікацій, транспортних розв'язок).

Давтян також навів цікавий факт: кількість жінок, що живуть в Києві перевищує кількість чоловіків-киян. На сьогодні зареєстровано 1 504 144 жінки, що становить 56,7% від загальної кількості жителів.

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