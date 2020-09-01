Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото)

Учені вирішили показати, що трапиться, якщо залишити якісь речі у машині. І після цього дослідження власники авто точно не захочуть забути будь-який предмет чи їжу у своєму салоні.

Мікробіологи з Лондонського Університету Метрополітен організували незвичайне дослідження разом з компанією, яка надає послуги оренди авто. Науковці показали, що відбувається з речами, які люди залишають в салоні машин.

Ні для кого не таємниці, що всередині транспорту температура вища, аніж на вулиці.

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І саме вона сприяє появі різноманітних бактерій. Тому дослідники взяли традиційний набір речей, які частенько залишають в авто (окуляри, монети, спортивний одяг, їжа, чеки, пакети) та простежили, як за кілька днів на їхніх поверхнях розмножуються мікроби в таких умовах.

Для шанувальників колекціонувати в транспорті сонцезахисні окуляри є погані новини: на них виникає епідермальний стафілокок, через який можуть з'явитись різні шкірні інфекції. А на пластикових пакетах отримує нове життя пліснява, що не найкраще для дихальних шляхів.

Для тих, хто регулярно залишає на кілька днів спортивний одяг та взуття, теж ситуація не позитивна, але мікроби не такі небезпечні, окрім випадків з фізичною активністю на вулиці.

А от залишки їжі та напоїв хоч і стають місцем для розвитку шкідливих бактерій, але також не становлять такої серйозної загрози, як мікроби на інших предметах. Тим часом гроші та чеки ще й виділяють токсичні речовини.

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