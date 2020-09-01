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Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото)

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Що відбувається з предметами в авто - фото 1
Що відбувається з предметами в авто

Учені вирішили показати, що трапиться, якщо залишити якісь речі у машині. І після цього дослідження власники авто точно не захочуть забути будь-який предмет чи їжу у своєму салоні.

Мікробіологи з Лондонського Університету Метрополітен організували незвичайне дослідження разом з компанією, яка надає послуги оренди авто. Науковці показали, що відбувається з речами, які люди залишають в салоні машин.
Ні для кого не таємниці, що всередині транспорту температура вища, аніж на вулиці.

І ще: Стало відомо, як часто водії втрачають свої авто на парковках

І саме вона сприяє появі різноманітних бактерій. Тому дослідники взяли традиційний набір речей, які частенько залишають в авто (окуляри, монети, спортивний одяг, їжа, чеки, пакети) та простежили, як за кілька днів на їхніх поверхнях розмножуються мікроби в таких умовах.

Для шанувальників колекціонувати в транспорті сонцезахисні окуляри є погані новини: на них виникає епідермальний стафілокок, через який можуть з'явитись різні шкірні інфекції. А на пластикових пакетах отримує нове життя пліснява, що не найкраще для дихальних шляхів.

Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото) - фото 423056

Для тих, хто регулярно залишає на кілька днів спортивний одяг та взуття, теж ситуація не позитивна, але мікроби не такі небезпечні, окрім випадків з фізичною активністю на вулиці.

Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото) - фото 423055

А от залишки їжі та напоїв хоч і стають місцем для розвитку шкідливих бактерій, але також не становлять такої серйозної загрози, як мікроби на інших предметах. Тим часом гроші та чеки ще й виділяють токсичні речовини.

Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото) - фото 423054

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Джерело: medialeaks
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