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Uber показала новий дрон для доставки їжі

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Дрон від Uber - фото 1
Дрон від Uber / theverge

Компанія Uber представила концепт свого дрона для доставки їжі на саміті Forbes Under 30, який проходить з 27 по 30 жовтня в Детройті. Якщо все піде за планом, першу модель безпілотника випробують до кінця 2019 року.

Новий апарат, який оснащений обертовими крилами з шістьма роторами, здатний підійматися на висоту до 120 метрів, зависати при вітрі, пориви якого досягають швидкості 48 кілометрів на годину, і виконувати вертикальні зліт і посадку. Управляти дронами буде система Uber's Elevate Cloud Systems.

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Дрон доставить їжу до 8 хв на 20 км - фото 364712
Дрон доставить їжу до 8 хв на 20 км

Такий "кур'єр" дозволяє доставляти одне замовлення, яке включає обід на двох осіб. Час у польоті з урахуванням зарядки складе максимум 8 хвилин на відстань (туди і назад) понад 19 кілометрів.

Це обумовлено тим, що безпілотник стане лише частиною процесу доставки: він буде привозити їжу не безпосередньому клієнту, а водієві Uber Eats, який і завершить замовлення. Посадку дронів планують здійснювати прямо на автомобілі Uber, розташовані поруч з кінцевим пунктом доставки.

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Джерело: theverge
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