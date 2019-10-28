Що найчастіше замовляють у кур'єрів Glovo в різних містах України: цікава інфографіка

Днями уже популярний сервіс Glovo відсвяткував першу річницю роботи в Україні, відкривши новий простір для підключених до платформи кур'єрів і оголосивши цікаві деталі роботи на українському ринку.

Цікаво, що у рейтингу найбільш популярних мобільних додатків в Україні Glovo займає 4 місце, користувачі програми можуть зробити замовлення з більш ніж 3 тисяч локацій, кількість підключених до платформи кур'єрів налічує десятки тисяч, з яких 10 000 щомісяця доставляють мінімум одне замовлення. І за рік роботи на українському ринку Glovo може поділитися цікавими фактами.

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Так, наприклад, кулінарні вподобання більшої кількості користувачів – американська кухня, однак, її наздоганяють здорова їжа і італійські страви. З магазинів переважно доставляють базові продукти харчування (хліб або молоко). А доставка знеболюючих засобів і ліків проти застуди – найбільш частий запит в розділі "Аптека".

Цікаво також, найчастіше у Києві та по Україні у кур’єрів Glovo замовляють бургери з яловичиною. На другому місці найбільш популярних замовлень серед українців – салат "Цезар", на третьому – паста Карбонара або Болоньєзе. Крім цього, смаки українців у різних містах відрізняються. Так, у Львові переважає вулична та азійська їжа. В Одесі на першому – японська їжа, у Дніпрі найпопулярніша італійська.

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