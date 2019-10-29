135000-сильний автомобіль здійснив перший заїзд у пустелі: ефектне відео

У пустелі Калахарі стартували випробування машини, яка претендує на звання найшвидшої на суші. Bloodhound LSR, який у рух приводять двигуни від винищувача потужністю 135 тисяч кінських сил, виїхав на тести на 20-кілометровій прямій.

У 2020 році команда проєкту має намір встановити світовий рекорд швидкості на суші, розігнавши Bloodhound LSR до 1287 кілометрів на годину.

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Однак поки до заповітної цифри ще далеко: під час випробувань у Калахарі пілотові вдалося розвинути 537 кілометрів на годину, причому прискорення з 80 до 480 кілометрів на годину зайняло 13 секунд. Утім, на цьому етапі випробувань максимальна швидкість відіграє другорядну роль. Значно важливіше протестувати аеродинамічні характеристики та стабільність автомобіля під час розгону.

Машина має кулеподібну форму та досягає у довжину 13,5 метра. Вона оснащується реактивним двигуном Rolls-Royce EJ200 з гібридним ракетним двигуном.

З весни цього року проєктом володіє британський бізнесмен Ян Уорхерст, який викупив його у збанкрутілої Bloodhound Programme Ltd. Раніше він заявляв, що глобальне завдання компанії не тільки побити чинний рекорд швидкості, встановлений Енді Гріном на Thrust SSC у 1997 році, але і досягти позначки у 1,6 тисячі кілометра на годину. Однак коли Bloodhound LSR буде здатний на таке досягнення, поки невідомо.

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