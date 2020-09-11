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Uber планує повністю перейти на електромобілі: коли це станеться
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Компанія Uber вирішила стати "платформою з нульовим рівнем викидів" до 2040 року. Вона пообіцяла повністю перейти на електромобілі, але спочатку для цього планують знизити "загальну вартість володіння електромобілями" для партнерів.
Uber уже домовилася про знижки для водіїв з General Motors і альянсом Renault, Nissan, Mitsubishi.
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Також ведуться перемовини з іншими автовиробниками. Всього компанія пообіцяла виділити 800 млн доларів, щоб допомогти водіям у США, Канаді та Європі перейти на електромобілі до 2025 року. Обіцяна сума піде на знижки на зарядку, додаткові виплати за поїздки для електричних і гібридних автомобілів.
Також у компанії оголосили про запуск тарифу Uber Green у 15 містах США та Канади. Поїздки за новим тарифом будуть дорожчими на 1 долар, але виконуватимуться на гібридних або електричних автомобілях. До кінця 2020 року цей тариф запустять у понад 65 містах по всьому світу.
Сервіс планує досягти нульових викидів у США, Канаді та Європі до 2030 року за допомогою підтримки розвиненої інфраструктури та регуляторів у цих регіонах.
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