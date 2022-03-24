Uber надав фінансову підтримку Україні, а ще відновив роботу у п’яти містах

Сервіс таксі Uber частково відновив роботу в Україні та запустив евакуаційні поїздки до польського кордону.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Також компанія Uber надала понад 3,5 мільйона доларів на гуманітарну підтримку України, з яких понад 2 мільйони пожертвували американські користувачі програми. Компанія запустила опцію "Uber для України". Кожен користувач, що обирає цю опцію для поїздки, робить внесок на допомогу Україні. Всі пожертви надходять до Міжнародного комітету порятунку. Також Uber наразі є доступним у 5 містах України, щоб забезпечувати поїздки та транспортування гумдопомоги.

"Uber продовжуватиме працювати над відновленням роботи в інших містах України, надаючи пріоритет безпеці та тісній співпраці з місцевою владою та неурядовими організаціями", – йдеться у повідомленні. Усі платежі за поїздки в Україні надходять водіям у повному обсязі – компанія не бере комісії за поїздки.

Uber надав фінансову підтримку Україні

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