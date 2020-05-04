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Uber Eats припиняє роботу в Україні: коли закриється сервіс доставки їжі
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Після року роботи в Україні сервіс доставки їжі Uber Eats оголосив про припинення своєї роботи. Дізнайтесь, коли й чому так станеться.
Uber Eats – це сервіс доставки їжі, заснований компанією Uber. Він працює в десятках міст Європи, Азії та Південної Америки, а в Україні запустився 6 лютого 2018-го. Як повідомили в компанії, уже 3 червня 2020 року Uber Eats припинить роботу в усіх 6 містах України, де він працював.
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При цьому додаток для виклику таксі Uber продовжить роботу в Україні в штатному режимі.
"Ми засмучені через припинення роботи Uber Eats, проте плануємо й надалі пропонувати нашій спільноті тут поїздки з Uber. Наразі ми передусім прагнемо зменшити можливі негативні наслідки цього рішення для наших працівників, ресторанів- і кур'єрів-партнерів, а також клієнтів, які нас підтримували", – пояснили своє рішення представники сервісу.
Рішення припинити роботу сервісу в Україні ухвалили через бізнес-показники Uber Eats на ринку доставки їжі. "Як глобальний гравець, ми повинні розумно оцінювати відповідність продукту ринку і те, як ми розподіляємо ресурси по всьому світу", – коментує Uber. Зекономлені завдяки закриттю сервісу в Україні ресурси перенаправляють на інші ринки світу, де Uber Eats зростає швидше.
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