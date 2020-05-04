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Raketa переходить на платну доставку з 4 травня: відома ціна

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Команда сервісу Raketa - фото 1
Команда сервісу Raketa

Через кілька місяців роботи сервіс доставки Raketa стає платним. У компанії повідомили, що вже з 4 травня за послуги кур'єрів доведеться платити. Розповідаємо, скільки тепер буде коштувати доставка.

Український сервіс доставки готової їжі Raketa з'явився в Києві в листопаді 2019 року, а станом на зараз він працює у 10 українських містах. Упродовж п'яти місяців послуги Raketa були безкоштовними, однак через карантин проєкт переходить на платну доставку.

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За словами представників компанії, початковий план був розрахований, щоб доставляти замовлення безкоштовно так довго, як це буде можливим. У кризовий час Raketa планувала зберегти безкоштовні послуги до кінця карантину. "Але в зв'язку з черговим перенесенням терміну завершення карантину зростає обсяг інвестицій, тому у нас більше немає можливості надавати послуги повністю безкоштовно", – повідомили в Raketa.

З 4 травня в Києві й Вишневому, Дніпрі та Павлограді, а також у Харкові та Львові сервіс вводить плату за доставку. Ціна – 40 гривень. Водночас в Одесі, Вінниці, Запоріжжі та Полтаві послуги Raketa поки що залишаються безкоштовними.

Raketa переходить на платну доставку з 4 травня: відома ціна - фото 401717

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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