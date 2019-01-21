Uber Eats: коли запрацює сервіс доставки їжі в Києві

Сервіс доставки їжі Uber Eats почне працювати в Києві до кінця січня.

За даними видання, запуск буде поступовим, спочатку тільки в центральній частині Києва. На старті обіцяють підключити понад 100 ресторанів.

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Зараз набирають кур'єрів. Буде кілька варіантів: піша доставка, на мото/велотранспорті, а також на автомобілі. Зарплата – від 11 000 до 25 000 грн/місяць.

Доставкв їжі Uber Eats запрацює в Києві

UberEats – це платформа для доставки їжі з місцевих ресторанів, запущена в 2014 році. У додатку користувач отримує доступ до меню ресторанів, може вибрати їжу і оплатити замовлення. Для користувачів – це можливість замовляти їжу, для водіїв – заробляти на її доставці.

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