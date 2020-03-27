Uber блокуватиме акаунти водіїв і пасажирів, які заражені коронавірусом

Популярний сервіс замовлення таксі Uber буде блокувати акаунти водіїв і пасажирів в Україні, у яких виявили коронавірус. Користувачам, акаунти яких будуть заблоковані, обіцяють грошову компенсацію.

Так, у компанії заявили, що безпека та здоров'я всіх користувачі сервісу – в пріоритеті Uber, тому компанія намагається забезпечити водіїв засобами дезінфекції. В першу чергу їх отримають водії в містах з найбільшими потребами.

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Крім цього, в компанії будуть блокувати акаунти водіїв і пасажирів, які заразилися коронавірусом. Доступ до виклику таксі також обмежать й тим людям, які контактували із зараженими користувачами.

В Uber обіцяють протягом 14 днів виплачувати компенсацію водіям і кур'єрам, акаунти яких виявляться заблокованими. Розмір компенсації не уточнюється.

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