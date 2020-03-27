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Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих 27 березня
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Українці перебувають на карантині до 24 квітня, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 27 березня.
Станом на 10:00 п'ятниці 27 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 218 осіб.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано нових 62 випадки зараження коронавірусом та 1 401 повідомлення про підозру на COVID-19.
Загальна статистика по Україні:
|Захворіли
|218
|Одужали
|4
|Померли
|5
Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 17 областях:
|
Київська область
|79
|
Чернівецька область
|47
|
Івано-Франківська область
|24
|
Тернопільська область
|25
|
Рівненська область
|9
|
Запорізька область
|8
|
Одеська область
|4
|
Волинська область
|2
|
Львівська область
|3
|
Дніпропетровська область
|3
|
Житомирська область
|2
|
Черкаська область
|2
|
Херсонська область
|1
|
Луганська область
|1
|
Донецька область
|2
|
Вінницька область
|5
|
Закарпатська область
|1
Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.
Телефонні гарячі лінії
Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу:
|Захворіли
|533 416
|Одужали
|122 710
|Померли
|24 082
|Країна
|хворі
|видужали
|загинули
|США
|85 991
|753
|1 296
|Китай
|81 782
|74 181
|3 291
|Італія
|80 589
|10 361
|8 215
|Іспанія
|57 786
|7 015
|4 365
|Німеччина
|43 938
|5 673
|267
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