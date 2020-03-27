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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих 27 березня

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коронавірус в Україні

Українці перебувають на карантині до 24 квітня, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 27 березня.

Станом на 10:00 п'ятниці 27 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 218 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі

За попередню добу було зафіксовано нових 62 випадки зараження коронавірусом та 1 401 повідомлення про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 218
Одужали 4
Померли 5

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих 27 березня - фото 394405

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 17 областях:

Київська область

 79

Чернівецька область

 47

Івано-Франківська область

 24

Тернопільська область

 25

Рівненська область

 9

Запорізька область

 8

Одеська область

 4

Волинська область

 2

Львівська область

 3

Дніпропетровська область

 3

Житомирська область

 2

Черкаська область

 2

Херсонська область

 1

Луганська область

 1

Донецька область

 2

Вінницька область

 5

Закарпатська область

 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих 27 березня - фото 393719

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Китаї, Італії, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ.

Загальна статистика по світу:

Захворіли 533 416
Одужали 122 710
Померли 24 082
Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих 27 березня - фото 394403
Топ 5 країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Інформація станом на 10:00 четверга 27 березня:
Країна хворі видужали загинули
США 85 991 753 1 296
Китай 81 782 74 181 3 291
Італія 80 589 10 361 8 215
Іспанія 57 786 7 015 4 365
Німеччина 43 938 5 673 267

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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