Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих 27 березня

Українці перебувають на карантині до 24 квітня, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 27 березня.

Станом на 10:00 п'ятниці 27 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 218 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано нових 62 випадки зараження коронавірусом та 1 401 повідомлення про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 218 Одужали 4 Померли 5

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 17 областях:

Київська область 79 Чернівецька область 47 Івано-Франківська область 24 Тернопільська область 25 Рівненська область 9 Запорізька область 8 Одеська область 4 Волинська область 2 Львівська область 3 Дніпропетровська область 3 Житомирська область 2 Черкаська область 2 Херсонська область 1 Луганська область 1 Донецька область 2 Вінницька область 5 Закарпатська область 1

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Китаї, Італії, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ

Загальна статистика по світу: Захворіли 533 416 Одужали 122 710 Померли 24 082

Топ 5 країн з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Інформація станом на 10:00 четверга 27 березня:

Країна хворі видужали загинули США 85 991 753 1 296 Китай 81 782 74 181 3 291 Італія 80 589 10 361 8 215 Іспанія 57 786 7 015 4 365 Німеччина 43 938 5 673 267

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ