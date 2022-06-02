Uber Aid Shuttle запустили у Львові: за яким маршрутом курсуватиме автобус

Львів продовжує приймати переселенців з різних областей України. Якщо одні залишаються в місті, то інші вирушають далі – за кордон, прямуючи до кордону з Польщею.

Аби допомогти перевізникам впоратися з таким потоком людей, Uber запустив у Львові свій сервіс Aid Shuttle. Автобуси компанії курсуватимуть від Приміського залізничного вокзалу до українсько-польського кордону та у зворотньому напрямку, пише The Village.

І ще Укрзалізниця запустила доставку автомобілів за ще одним напрямком

Пасажири зможуть забронювати до 4 місць в автобусі у напрямку до пропускного пункту Шегині. Представники компанії говорять, що це тимчасове рішення, яке допоможе українцям легше пережити паливну кризу та комфортно дістатися Польщі чи, навпаки, повернутися додому.

Служба таксі Uber продовжує працювати у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.

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