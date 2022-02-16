UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу

16 лютого українці відзначають День єднання, з нагоди якого президент Володимир Зеленський запустив патріотичний флешмоб у соцмережах. До нього вже долучились тисячі людей!

16 лютого в Україні святкують День єднання і символічно публікують в мережі яскраві фото з синьо-жовтими прапорами. Розпочав цей натхненний флешмоб Володимир Зеленський з дружиною, опублікувавши селфі у кольорах національного прапора з тегом UAразом, пише Радіо MAXIMUM.

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Хоч свято і вперше відзначають, але до патріотичної хвилі долучились тисячі людей, серед яких звичайні українці та зірки. Зібрали найяскравіші фото з соцмереж, які підтверджують, що українці непохитні та сильні разом навіть у найнапруженіші періоди. Від Океану Ельзи і Kalush до Лесі Нікітюк та Ектора Хіменеса-Браво.

Відзначимо, що приєднатись до флешмобу доволі легко:

Зробіть фото чи відео з прапором України; Додайте хештег #UAразом та опублікуйте; Позначте людину, якій хочете передати челендж.

Не лише знаменитості та відомства присвятити окремі дописи до нового свята, а й чимало навчальних закладів діляться знімками учнів, студентів та вчителів у вишиванках та зі стягом.

Цей флешмоб дозволив частково втихомирити тривогу через загрозу потенційного нападу РФ, про який неоднократно повідомляють закордонні медіа. А ми наголошуємо, що Збройні сили напоготові та продовжать захищати свою країну. Не потрібно піддаватись паніці, оскільки Україну в цій ситуації підтримують не лише власні військові, а й міжнародні партнери.

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