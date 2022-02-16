Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash

UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу

  • 125
Флешмоб UAразом - фото 1
Флешмоб UAразом / Океан Ельзи

16 лютого українці відзначають День єднання, з нагоди якого президент Володимир Зеленський запустив патріотичний флешмоб у соцмережах. До нього вже долучились тисячі людей!

16 лютого в Україні святкують День єднання і символічно публікують в мережі яскраві фото з синьо-жовтими прапорами. Розпочав цей натхненний флешмоб Володимир Зеленський з дружиною, опублікувавши селфі у кольорах національного прапора з тегом UAразом, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: День єднання: у Дніпрі створили найбільший український прапор

Хоч свято і вперше відзначають, але до патріотичної хвилі долучились тисячі людей, серед яких звичайні українці та зірки. Зібрали найяскравіші фото з соцмереж, які підтверджують, що українці непохитні та сильні разом навіть у найнапруженіші періоди. Від Океану Ельзи і Kalush до Лесі Нікітюк та Ектора Хіменеса-Браво.

Відзначимо, що приєднатись до флешмобу доволі легко:

  1. Зробіть фото чи відео з прапором України;
  2. Додайте хештег #UAразом та опублікуйте;
  3. Позначте людину, якій хочете передати челендж.

Не лише знаменитості та відомства присвятити окремі дописи до нового свята, а й чимало навчальних закладів діляться знімками учнів, студентів та вчителів у вишиванках та зі стягом.

Цей флешмоб дозволив частково втихомирити тривогу через загрозу потенційного нападу РФ, про який неоднократно повідомляють закордонні медіа. А ми наголошуємо, що Збройні сили напоготові та продовжать захищати свою країну. Не потрібно піддаватись паніці, оскільки Україну в цій ситуації підтримують не лише власні військові, а й міжнародні партнери.

Читайте також: Абраменко завоював першу медаль Олімпіади 2022 для України: емоції фристайліста у фото

пропозиції партнерів
Новини