День єднання: у Дніпрі створили найбільший український прапор

В Україні сьогодні, 16 лютого, відзначають нове свято на тлі російської загрози – День єднання. З такої нагоди у небі над Дніпром засяяв найбільший український прапор.

Для масштабної акції з 5 тисяч світлових пікселів та лазерів створили світломузичну інсталяцію Dnipro Light Flowers, до якої наразі входять п'ять колишніх заводських труб. Проєкція сягає понад 10 кілометрів.

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"Сьогодні ввечері Дніпро покаже всім, що ми єдині. Нехай усі бачать. Навіть із космосу", – прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Так, з 16 лютого і до кінця тижня – з настанням темряви та до півночі – синьо-жовтий прапор простягатиметься над обома берегами Дніпра.

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