Під Сумами ЗСУ розтрощили гаубичний дивізіон рашистів: відео

Українські воїни цієї ночі (16 березня) ювелірно знищили гаубичний дивізіон російських окупантів 2С19 Мста-С та іншу військову техніку. Відео атаки показали у мережі.

Так, бійці не лише повністю розтрощили російську техніку, а й вдалося обійтися без суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури. Про це повідомили на сторінці 93-а ОМБр Холодний Яр у Facebook.

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Йдеться про гаубичний дивізіон окупантів 2С19 МСТА-С, який був розташований на залізничному вокзалі Тростянця, що на Сумщині.

Ворог розмістив зброю на площі залізничного вокзалу в Тростянці Сумської області. Вразити техніку окупанта і не завдати серйозних руйнувань цивільній інфраструктурі було непросто, – наголосили у бригаді.

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