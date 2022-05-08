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У ЗСУ показали на відео, як Байрактар знищив два російські катери типу Раптор
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Байрактар в дії! Дивіться, як наш бойовий безпілотник відправив на дно Чорного моря дві чергові російські бляшанки.
Біля острова Зміїний Збройні сили України завдали нищівного удару з Байрактара по десантно-штурмових катерах окупантів типу Раптор. Видовищний ролик опублікували на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook сьогодні, 8 травня.
І ще: Українські воїни знищили російський гелікоптер у момент висадки десанту на острів Зміїний
Зміїний. Точка неповернення рашиста. Знову аналогів немає.. ось як одного дня Байрактари ВМС ЗС України знищили ще два швидкісні катери країни терориста 03160 Раптор, – йдеться у підписі до відео.
Загальні втрати ворога станом на 8 травня
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