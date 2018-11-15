У Японії коти вже два роки намагаються потрапити до музею

Поки пухнастикам так і не вдалося навідатися до улюбленого музею, але вони не полишають спроб.

У префектурі Хіросіма розташований міський художній музей Ономіті, який прославився у соціальних мережах не завдяки своїм експонатам, а через незвичайних відвідувачів – двох котів.

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Улітку 2016-го року там проходила фотовиставка домашніх тварин, і в один із днів до музею намагався потрапити чорний кіт.

Світлини моменту, коли кота виганяють охоронці, стали вірусними. Кіт уже майже зайшов у споруду, але на секунду зупинився біля других дверей, де його й зауважили співробітники музею. Довелось пухнастику піти геть.

Відтоді між музеєм і котом почалася запекла боротьба: раз за разом вусатий намагався потрапити до музею, але щоразу його зустрічала охорона, яка ввічливо виносила котана назовні.

З часом у пухнастика з'явився напарник – рудий кіт, який також захотів потрапити до галереї. Співробітники музею Ономіті розповіли, що вже протягом двох років тварини намагаються потрапити до музею два-три рази на тиждень.

Музей зробив двох котів своїми талісманами – їх назвали Кен Чан (чорний кіт) і Гоу Чан (рудий кіт). Спроби пухнастиків потрапити до музею регулярно публікують в офіційному Twitter музею, за яким слідкують десятки тисяч користувачів мережі.

З 2017 року в музеї можна купити сувеніри з Кеном і Гоу, а також відвідати тематичне кафе. Коментатори жартують, що коти не можуть навіть глянути на те, що зробили на їхню честь – їх же не впускають всередину.

В жовтні цього року співробітники галереї за допомогою свічок зізналися в любові до своїх пухнастих відвідувачів.

the museum made the black cat into a tote bag in their gift shop lol pic.twitter.com/Vmtej83Zlg — main line mom (@snickidoodlee) 14 листопада 2018 р.

І Кем, і Гоу – вуличні коти. Це звична ситуація для Ономіті: у 2015 році японці представили спеціальну панораму Cat Street View для тварин. Пухнастики живуть неподалік музею і не бояться відвідувачів, які стають в чергу, щоб сфотографувати їх.

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