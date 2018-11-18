Науковці розповіли, як сонячне затемнення впливає на птахів

Як пернаті поводяться під час сонячного затемнення / PhotoCentra

Учені вивчили поведінку пернатих під час повного сонячного затемнення в США у 2017 році.

Команда співробітників Університету Корнелла й Оксфордського університету проаналізувала дані 143 метеорологічних станцій, які стежили за поведінкою кількох видів птахів і комах у різних частинах Сполучених Штатів у період сонячного затемнення 21 серпня 2017 року.

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У першу чергу дослідники відзначили незвичайну активність тварин за 50 хвилин до того, як затемнення досягло повної фази: багато летючих видів спробували приземлитися. Особливо це було помітно серед тих тварин, які літають на великих висотах.

Птахи спробували приземлитися, щоб знайти притулок / uBackground

Дослідники вважають, що зміну активності тварин і їх реакцію можна пояснити пошуком притулку. Це своєрідна природна відповідь на мінливі погодні умови, які можуть стати смертельними для істот невеликого розміру.

Орнітологи також відзначили один дивний факт: деякі птахи безпосередньо перед піком затемнення раптово кинулися тікати і потім знову повернулися на гілки дерев. Вони вважають, що причина такої незвичайної поведінки криється в тому, що птахи були збиті з пантелику: вони подумали, що наступила звичайна темрява, але опісля раптово знову з'явилося світло.

Наступне повне сонячне затемнення в континентальній частині Сполучених Штатів очікується у 2024 році. Вчені планують продовжити дослідження реакції тварин на незвичайні для них природні явища.

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