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У зоопарку Лондона запалили святкову ілюмінацію: яскраве відео

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У Лондоні Різдво відзначатимуть 25 грудня - фото 1
У Лондоні Різдво відзначатимуть 25 грудня / huffingtonpost

У лондонському зоопарку включили різдвяну ілюмінацію.

У звіринці тепер освітлені ялинки, розташовані на його території, а також скульптури тварин: леви, пінгвіни, фламінго і жирафи.

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Як запевняють працівники зоопарку, тваринам освітлення не заважає. Вогні горять не надто яскраво, до того ж вони розміщені не поряд з клітинами тварин. Як відомо, у Лондоні Різдво відзначатимуть 25 грудня. В Україні ж католицьке Різдво також буде вихідним.

Щодо новорічних світ: головну ялинку України за традицією встановлять на Софійській площі в Києві. Цьогоріч її прикрасять в стилі творчості художниці Марії Приймаченко. Для святкування Нового 2019 року в столиці створять дві великі локації.

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Джерело: huffingtonpost
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