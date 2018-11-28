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Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних

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Коли і скільки буде вихідних у грудні 2018 - фото 1
Коли і скільки буде вихідних у грудні 2018

Зимові свята 2018 принесуть українцям чимало додаткових вихідних. Уже в грудні ми отримаємо затяжні вікенди, адже деякі державні свята припадають на суботу-неділю і тому переносяться на будні. Дізнайтеся, скільки вихідних буде в грудні 2018 в Україні!

Вихідні дні на грудень 2018 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 11 вихідних включно зі святковими днями і традиційними вікендами. Загальна кількість календарних днів – 31.

Тут більше: Вихідні дні 2018 в Україні: календар свят

Оскільки минулоріч католицьке Різдво в Україні стало державним святом, 25 грудня, вівторок, буде офіційним вихідним. Для раціонального використання робочого часу у понеділок, 24 грудня, ми також відпочиватимемо, однак цей вихідний потрібно буде відпрацювати в суботу, 22 грудня.

На додачу, Новий рік 2019 припадає на вівторок, 1 січня, тому понеділок, 31 грудня, теж буде неробочим. Додатковий вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 29 грудня.

КАЛЕНДАР СВЯТ НА ГРУДЕНЬ 2018
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31

* вихідні в грудні 2018 виділено червоним кольором

Усі свята в грудні 2018

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури.
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби зa скасування рабства.
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
  • 4 грудня – День обіймів.
  • 5 грудня – День працівників статистики.
  • 5 грудня – Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку.
  • 6 грудня – День Збройних Сил України.
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби пpоти корупції.
  • 10 грудня – День прав людини.
  • 11 грудня – Міжнародний день гір.
  • 12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ.
  • 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення
  • 14 грудня – День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС.
  • 15 грудня – День працівників суду.
  • 17 грудня – Дeнь працівника державної виконавчої служби.
  • 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.
  • 19 грудня – День Святого Миколая; День співпраці Південь-Південь ООН; День адвокатури.
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей; День поліції.
  • 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України.
  • 24 грудня – День працівників архівних установ.
  • 25 грудня – Різдво Христове.

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