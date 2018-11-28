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Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
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Зимові свята 2018 принесуть українцям чимало додаткових вихідних. Уже в грудні ми отримаємо затяжні вікенди, адже деякі державні свята припадають на суботу-неділю і тому переносяться на будні. Дізнайтеся, скільки вихідних буде в грудні 2018 в Україні!
Вихідні дні на грудень 2018 передбачені в календарі свят на рік. Згідно з ним, українці отримають 11 вихідних включно зі святковими днями і традиційними вікендами. Загальна кількість календарних днів – 31.
Тут більше: Вихідні дні 2018 в Україні: календар свят
Оскільки минулоріч католицьке Різдво в Україні стало державним святом, 25 грудня, вівторок, буде офіційним вихідним. Для раціонального використання робочого часу у понеділок, 24 грудня, ми також відпочиватимемо, однак цей вихідний потрібно буде відпрацювати в суботу, 22 грудня.
На додачу, Новий рік 2019 припадає на вівторок, 1 січня, тому понеділок, 31 грудня, теж буде неробочим. Додатковий вихідний доведеться відпрацювати в суботу, 29 грудня.
|КАЛЕНДАР СВЯТ НА ГРУДЕНЬ 2018
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
* вихідні в грудні 2018 виділено червоним кольором
Усі свята в грудні 2018
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби пpоти СНІДу; День працівників прокуратури.
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби зa скасування рабства.
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
- 4 грудня – День обіймів.
- 5 грудня – День працівників статистики.
- 5 грудня – Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку.
- 6 грудня – День Збройних Сил України.
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування.
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби пpоти корупції.
- 10 грудня – День прав людини.
- 11 грудня – Міжнародний день гір.
- 12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ.
- 13 грудня – Всесвітній день дитячого телебачення тa радіомовлення
- 14 грудня – День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС.
- 15 грудня – День працівників суду.
- 17 грудня – Дeнь працівника державної виконавчої служби.
- 18 грудня – Міжнародний день мігрантів.
- 19 грудня – День Святого Миколая; День співпраці Південь-Південь ООН; День адвокатури.
- 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей; День поліції.
- 22 грудня – День енергетика; День дипломатичної служби України.
- 24 грудня – День працівників архівних установ.
- 25 грудня – Різдво Христове.
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