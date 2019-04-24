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У зоні ЧАЕС сфотографували рідкісного лемура

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Рідкісного гризуна помітили в Чорнобилі - фото 1
Рідкісного гризуна помітили в Чорнобилі / animalreader

У Чорнобильській зоні відчуження в об'єктив камери потрапив рідкісний звір, занесений до Червоної книги. Фото милого звірятка оприлюднило Державне агентство України з управління зоною відчуження на своїй сторінці в Facebook.

Гризуна сфотографували на тлі Чорнобильської дуги. Відзначається, що тварина називається ліскулька. Жартома її ще називають "чорнобильським лемуром".

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Відомо, що гризун схожий на білку, схрещену з мишею і хом'яком. Ліскулька впродовж дня здебільшого спить – в сплячці ці тварини проводять понад півжиття. Саме в такому стані її і підловив один з туристів в ЧАЕС.

Ліскулька - фото 323539
Ліскулька

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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