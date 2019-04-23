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Коти, у яких щось пішло не так: епічні фото
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Знаменитий автомобіль Ford Mustang цьогоріч відзначає своє 55-ліття, і до такого свята навіть конкуренти підготували вітання. Звісно ж, не обійшлось і без тролінгу відомої машини
Кожен власник кота знає, що намагатись зрозуміти, чому пухнастик робить щось так, а не інакше - неможливо. До того ж, часто тваринки просто ламають всі стереотипи, обираючи дивні місця, міняючи можливості свого тіла і просто змушуючи своїх господарів сміятись до слів. У цих домашніх улюбленців настав час біситись, але вони не підозрювали, що їх сфотографували.
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