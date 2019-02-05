У знаменитого робота Софії з'явилася маленька копія для дітей

Компанія Hanson Robotics з Гонконгу, яка створила знаменитого робота Софію, представила її зменшену копію. "Молодшу сестричку" збираються продавати як іграшку, яка вчить дітей програмуванню.

Ріст міні-Софії – лише 14 дюймів (трохи більше 35 сантиметрів). До її "суперсил" відносяться вміння ходити, говорити, співати і грати в ігри. Також як і старша сестра, Маленька Софія вміє розповідати анекдоти. Як стверджує Hanson Robotics, вона є унікальним програмованим компаньйоном для дітей 7-13 років, особливо для дівчаток.

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Міні-копію розробили і виготовили ті ж вчені, робототехніки та інженери, що створили оригінального робота Софію.

Відео, що знайомить з роботом, якого назвали Маленька Софія, компанія розмістила на краудфандінговій платформі Kickstarter.

Маленька Софія має таку ж чарівну особистість, що і робот Софія. Вона – єдиний споживчий робот з людським обличчям, здатний генерувати найрізноманітніші вирази. Вона не тільки реагує на команди, а й бере активну участь у розмовах, – йдеться в описі від компанії на Kickstarter.

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