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Microsoft вирішила поліпшити повідомлення про помилки у Windows 10

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У Windows 10 помилки стануть більш зрозумілими - фото 1
У Windows 10 помилки стануть більш зрозумілими / theverge

До закінчення розширеної підтримки Windows 7 залишається менше року. Після 14 січня 2020-го користувачу доведеться змиритися з відсутністю оновлень безпеки і потенційною вразливістю ОС або перейти на Windows 10.

У компанії Microsoft планують поліпшити і спростити процес апгрейда до "десятки", оскільки у низці випадків користувачі стикаються з помилками, а ті, у свою чергу, вимагають доступу в інтернет для розшифровки. Про це представники корпорації коротко розповіли під час веб-трансляції Windows Insider Webcast.

І ще: Як безпечно користуватися смартфоном

Microsoft вирішила поліпшити повідомлення про помилки у Windows 10 - фото 305413

Тепер повідомлення про помилки будуть містити гіперпосилання на статті з бази знань, що має бути простіше, ніж введення довжини рядка з кодом помилки. Крім того, повідомлення про помилки отримають більш осмислені описи, а не позначення виду "KBxxxxxxxx".

Ці зміни з'являться у квітневому оновленні під номером 19H1. Також у перспективі компанія має намір спростити і саму процедуру вирішення проблем в процесі оновлення ОС, а не залишати користувача один на один з помилкою.

Microsoft вирішила поліпшити повідомлення про помилки у Windows 10 - фото 305414

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Джерело: mspoweruser
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