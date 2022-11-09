У жовтні українці ввезли понад 1500 електрокарів: ось ТОП 5 найпопулярніших авто

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. Прикметно, що енергетична криза не відбилася на цьому. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Укравтопром повідомляє, що протягом жовтня попит на електрокари збільшувався – на 73% у порівнянні з цим місяцем минулого року. Також цей показник на 2% більший за попередній місяць.

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Автопарк українців поповнився 1614 електромобілями, з яких 1556 авто – легкові. Серед легкових було 308 нових машин.

Найпопулярніші електромобілі в Україні у жовтні 20222 року:

NISSAN Leaf – 268 авто за місяць VOLKSWAGEN ID.4 – 227 електромобілів DONG FENG-Honda M-NV – 117 авто TESLA Model 3 – 115 машин RENAULT Zoe – 90 шт.

Цікаво, що від початку 2022 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення. Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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