Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски

Восени водії "перевзувають" свої автівки в зимові шини. Дізнайтеся, як потрібно зберігати шини та диски, щоб не пошкодити їх до нової сезонної зміни.

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Коли змінюєте шини, то пам'ятайте, що зберігання вимагає певних умов. Якщо ви хочете розділити покришки та шини, тоді зважайте на те, що покришки бояться прямих сонячних променів. Також їм зашкодять хімікати та сухе тепле повітря. Обирайте місце для зберігання відповідно до запиту.

Шини без дисків зберігайте вертикально. Це потрібно, щоб вони не деформувалися й не "розплилися".

Покришки на дисках потрібно або горизонтально підвішувати, або скласти одне на одне. Так вони довше прослужать й не пошкодяться за сезон.

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