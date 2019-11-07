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Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски

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як зберігати шини та диски - фото 1
як зберігати шини та диски

Восени водії "перевзувають" свої автівки в зимові шини. Дізнайтеся, як потрібно зберігати шини та диски, щоб не пошкодити їх до нової сезонної зміни.

І ще: На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити

Коли змінюєте шини, то пам'ятайте, що зберігання вимагає певних умов. Якщо ви хочете розділити покришки та шини, тоді зважайте на те, що покришки бояться прямих сонячних променів. Також їм зашкодять хімікати та сухе тепле повітря. Обирайте місце для зберігання відповідно до запиту.

Шини без дисків зберігайте вертикально. Це потрібно, щоб вони не деформувалися й не "розплилися".

Поради для водіїв: як правильно зберігати шини та диски - фото 366572

Покришки на дисках потрібно або горизонтально підвішувати, або скласти одне на одне. Так вони довше прослужать й не пошкодяться за сезон.

До теми: Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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