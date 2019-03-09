Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар

Найдорожчий в світі гіперкар отримав назву Bugatti La Voiture Noire. Прем'єра новинки відбулася на автосалоні в Женеві. Треба відзначити, що це єдиний екземпляр.

Унікальний автомобіль був випущений на честь 110-річного ювілею компанії, яка була заснована у 1909 році паном Етторе Бугатті. Вартість моделі становить 19 мільйонів доларів.

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Дизайнери надихалися моделлю Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року

Як повідомляють представники марки, дизайнери та інженери при створенні новинки надихалися знаковою моделлю Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року. В основу Bugatti La Voiture Noire лягла модель Chiron, але екстер'єр моделі практично не перегукується з "донором". Гіперкар отримав іншу передню оптику, переглянуту решітку радіатора, а задню частину оснастили шістьма патрубками спортивної вихлопної системи.

Технічні характеристики моделі зараз ще не розсекречені. На думку експертів, Bugatti La Voiture Noire отримає форсований 8,0-літровий V16, посилений чотирма турбінами, продуктивністю 1500 к.с. і 1600 Нм максимального крутного моменту.

Гіперкар Bugatti La Voiture Noire

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