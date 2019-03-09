Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар

  • 18
Найдорожчий в світі гіперкар - фото 1
Найдорожчий в світі гіперкар / thedrive

Найдорожчий в світі гіперкар отримав назву Bugatti La Voiture Noire. Прем'єра новинки відбулася на автосалоні в Женеві. Треба відзначити, що це єдиний екземпляр.

Унікальний автомобіль був випущений на честь 110-річного ювілею компанії, яка була заснована у 1909 році паном Етторе Бугатті. Вартість моделі становить 19 мільйонів доларів.

Це цікаво: Кріштіану Роналду придбав незвичайний позашляховик

Дизайнери надихалися моделлю Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року - фото 312654
Дизайнери надихалися моделлю Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року

Як повідомляють представники марки, дизайнери та інженери при створенні новинки надихалися знаковою моделлю Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року. В основу Bugatti La Voiture Noire лягла модель Chiron, але екстер'єр моделі практично не перегукується з "донором". Гіперкар отримав іншу передню оптику, переглянуту решітку радіатора, а задню частину оснастили шістьма патрубками спортивної вихлопної системи.

Технічні характеристики моделі зараз ще не розсекречені. На думку експертів, Bugatti La Voiture Noire отримає форсований 8,0-літровий V16, посилений чотирма турбінами, продуктивністю 1500 к.с. і 1600 Нм максимального крутного моменту.

Гіперкар Bugatti La Voiture Noire - фото 312652
Гіперкар Bugatti La Voiture Noire
Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар - фото 312655
Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар - фото 312653
Bugatti презентувала найдорожчий в світі гіперкар - фото 312656

Читайте також: Британці перетворили кабріолет Rolls-Royce Dawn на ретрокупе

Джерело: thedrive
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1055
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 61781
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 2181
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології