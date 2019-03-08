Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин

  • 14
Fiat представили концепт, який можна кастомізувати - фото 1
Fiat представили концепт, який можна кастомізувати

До свого 120-річчя концерн Fiat підготував концепт-кар Centoventi – його назва у перекладі з італійської означає "Сто двадцять". Це крихітний електромобіль завдовжки всього 3,6 метра – досить непоказний на вигляд, але дуже оригінальний за задумом.

Його головна особливість – неймовірно широкі можливості кастомізації. Причому вони стосуються не тільки інтер'єру й екстер'єру, але і технічної начинки.

І ще: Skoda показала свій електрокросовер Vision iV

Fiat Concept Centoventi створений як прообраз дуже доступного електромобіля. Оскільки найдорожча частина електромобіля – це його тягова батарея, то у Centoventi її місткість навмисно зроблена скромною.

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин - фото 312750

Запас ходу складає всього 100 кілометрів, але його можна наростити, купивши або орендувавши додаткові батареї – наприклад, на час відпустки. Додаткові три батареї ставляться під днищем – їх засовують на місце по спеціальних рейках. Ще одну батарею можна встановити під сидінням. Таким чином, максимальний запас ходу можна наростити до 500 кілометрів.

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин - фото 312751

Передбачається, що така машина буде сходити з конвеєра в єдиному забарвленні – сіро-металевому, і навіть без даху над головами пасажирів. Але потім власник зможе кастомізувати її у дилера.

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин - фото 312746

Передбачено цілих чотири варіанти даху: складна тканинна, жорсткий полікарбонатний, підвищений з вбудованим багажником і звичайний жорсткий, але з вбудованою сонячною батареєю. Також можна буде вибрати один з чотирьох варіантів бампера, ковпаків на колеса і кольорових плівок для декорування кузова. А на дверцятах багажника може бути розміщений монітор – під час стоянки на нього можна виводити свої повідомлення з соцмереж, або здавати площу в оренду під рекламу.

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин - фото 312747

Найбільш технічно складні опції можна буде встановити тільки у дилера – наприклад, дверцята з монітором, бампери, жорсткий дах, великий 20-дюймовий щиток приладів або додатковий акумулятор.

А от все інше власник машини може зробити сам: встановити на свій смак дверні кишені, утримувачі для паперів, підсклянники, акустичні системи, поміняти оббивку сидінь або навіть замінити праве переднє крісло боксом для вантажу або дитячим сидінням. Передня панель поцяткована сотнями кріпильних отворів – нові аксесуари можна кріпити, немов блоки в конструкторі Lego.

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин - фото 312748

"Фіатівці" кажуть, що така машина могла б стати найдешевшим електромобілем на ринку. А ще не виключено, що нехитру зовнішність концепту приміряє на себе бюджетний хетчбек Fiat Panda четвертого покоління.

Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин - фото 312749

Читайте також: Шалена економія: новий BMW X3 витрачає 2,4 літра на 100 кілометрів

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 1035
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 61578
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 2157
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології