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Fiat Concept Centoventi – справжнє LEGO серед машин
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До свого 120-річчя концерн Fiat підготував концепт-кар Centoventi – його назва у перекладі з італійської означає "Сто двадцять". Це крихітний електромобіль завдовжки всього 3,6 метра – досить непоказний на вигляд, але дуже оригінальний за задумом.
Його головна особливість – неймовірно широкі можливості кастомізації. Причому вони стосуються не тільки інтер'єру й екстер'єру, але і технічної начинки.
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Fiat Concept Centoventi створений як прообраз дуже доступного електромобіля. Оскільки найдорожча частина електромобіля – це його тягова батарея, то у Centoventi її місткість навмисно зроблена скромною.
Запас ходу складає всього 100 кілометрів, але його можна наростити, купивши або орендувавши додаткові батареї – наприклад, на час відпустки. Додаткові три батареї ставляться під днищем – їх засовують на місце по спеціальних рейках. Ще одну батарею можна встановити під сидінням. Таким чином, максимальний запас ходу можна наростити до 500 кілометрів.
Передбачається, що така машина буде сходити з конвеєра в єдиному забарвленні – сіро-металевому, і навіть без даху над головами пасажирів. Але потім власник зможе кастомізувати її у дилера.
Передбачено цілих чотири варіанти даху: складна тканинна, жорсткий полікарбонатний, підвищений з вбудованим багажником і звичайний жорсткий, але з вбудованою сонячною батареєю. Також можна буде вибрати один з чотирьох варіантів бампера, ковпаків на колеса і кольорових плівок для декорування кузова. А на дверцятах багажника може бути розміщений монітор – під час стоянки на нього можна виводити свої повідомлення з соцмереж, або здавати площу в оренду під рекламу.
Найбільш технічно складні опції можна буде встановити тільки у дилера – наприклад, дверцята з монітором, бампери, жорсткий дах, великий 20-дюймовий щиток приладів або додатковий акумулятор.
А от все інше власник машини може зробити сам: встановити на свій смак дверні кишені, утримувачі для паперів, підсклянники, акустичні системи, поміняти оббивку сидінь або навіть замінити праве переднє крісло боксом для вантажу або дитячим сидінням. Передня панель поцяткована сотнями кріпильних отворів – нові аксесуари можна кріпити, немов блоки в конструкторі Lego.
"Фіатівці" кажуть, що така машина могла б стати найдешевшим електромобілем на ринку. А ще не виключено, що нехитру зовнішність концепту приміряє на себе бюджетний хетчбек Fiat Panda четвертого покоління.
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