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У Зеленського розповіли, як відбуватиметься інавгурація

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Верховна Рада призначила інавгурацію на 20 травня - фото 1
Верховна Рада призначила інавгурацію на 20 травня / iz

У понеділок майбутній президент побуває у Верховній Раді, Маріїнському палаці і Адміністрації президента.

Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського пройде традиційно і без банкету. Про це розповів радник Зеленського Дмитро Разумков.

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"Буде спочатку в Раді інавгураційна промова, перед цим президент вступатиме у свої конституційні права і обов'язки, прийматиме присягу", – зазначив Разумков. Після цього, за його словами, будуть проводитися заходи в Маріїнському палаці, де Зеленський зустрінеться з міжнародними делегаціями.

Інавгурація Зеленського - фото 328299
Інавгурація Зеленського

"Потім президент вирушить на своє робоче місце, на Банкову, і приступить до виконання своїх функціональних обов'язків", – додав Разумков. Ніяких інших заходів, за словами радника, не планується. Як відомо, Верховна Рада призначила інавгурацію на 20 травня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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