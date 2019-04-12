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Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів

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Сварка Зеленського і Порошенка - фото 1
Сварка Зеленського і Порошенка / politeka

Кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський вперше провели спільну бесіду в прямому ефірі. Це сталося в програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко запросив свого опонента, шоумена Володимира Зеленського на дебати в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 увечері 11 квітня. Зеленський включився телефоном в прямому ефірі і підтвердив, що їде у Францію та не має змоги прибути в студію. Між кандидатами виникла словесна перепалка, на яку активно реагували користувачі мережі.

Детальніше тут: Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі: відео

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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