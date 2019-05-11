У Зеленського показали новий ролик про владу народу

Команда новообраного президента Володимира Зеленського записала відеоролик про те, як нова влада планує реагувати на запити суспільства. Дивіться відео!

У ролику показали сюжет із села, де люди прийшли з претензіями до вшанованого перемогою на виборах чиновника, який вирішив "втекти" в село і відмежуватися від їхніх проблем.

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"Так здавна склалося, що народ і влада завжди жили на одній планеті, але в паралельних всесвітах. І ми перші, хто придумали такий інструментарій влади, який допоможе навести порядок в країні, за допомогою залучення звичайних жителів в суспільне і політичне життя", – кажуть у ролику. Як саме нова влада збирається це робити, невідомо.

"Нехай народ на вулицях висловить свою думку. Є проблема в Україні, яка вас турбує – напишіть її в коментарях. Найактуальніші розберемо у відеопетиції, і на них відреагує Володимир Зеленський особисто", – стверджують у обраного президента. У ролику також з'являється сам Зеленський. Після слів чоловіка "народ на вулицях висловлює свою думку", він відповідає: "А я звертаю на це увагу".

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