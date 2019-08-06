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У Зеленського планують запустити онлайн-голосування на виборах

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The Vote – проєкт онлайн-голосування - фото 1
The Vote – проєкт онлайн-голосування

Команда чинного президента Володимира Зеленського планує цілком і повністю діджиталізувати бюрократичну машину в Україні. Не оминули "новачки" і вибори, які, на їхню думку, мають проходити в онлайн-режимі.

Михайло Федоров, 6-ий номер у списку партії "Слуга Народу", котрий обіймає посаду радника президента, зазначив, що в команді вже працюють над проектом, який дозволить українцям голосувати на виборах онлайн.

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У нас вже є проєкт The Vote, – заявив він.

Щоправда, це перспектива дещо віддалена. Наразі планують використовувати систему для опитувань, завдяки яким президент, прем'єр та інші чиновники дізнаватимуться реальну думку мешканців країни.

Натомість, проголосувати онлайн на виборах українці зможуть уже у 2024 році.

Онлайн-голосування не скасує повністю звичайну систему - фото 345823

Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори. Це складне технічне завдання, в якому головним є забезпечення конфіденційності, цілісності й анонімності голосування, – розповів Михайло Федоров.

Система ідентифікації в проекті The Vote реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID. Федоров також додав, що спочатку для реалізації можливості проведення голосувань онлайн потрібно "підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально".

До президентських точно повинні встигнути. А опитування – можливість привчити людей все це використовувати, – пояснив Михайло Федоров.

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Джерело: Liga.net
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