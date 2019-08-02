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Андрій Богдан таки написав заяву на звільнення: перший коментар Зеленського

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Керівник ОПУ Андрій Богдан - фото 1
Керівник ОПУ Андрій Богдан

Президент Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу Президента України Андрія Богдана. Однак у відставку чиновник не збирається йти. Розповідаємо, що ж сталось.

Напередодні мережу сколихнула новина, що глава ОПУ Андрій Богдан нібито написав заяву на звільнення за власним бажанням. Спершу Володимир Зеленський та його оточення відмовлялися коментувати цю інформацію, і тільки 2 серпня в рамках робочої поїздки в Івано-Франківськ президент нарешті пояснив ситуацію довкола "відставки" Богдана.

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"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – заявив Володимир Зеленський.

Він уточнив, що наразі не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана. Також президент додав, що за потреби може показати всі заяви на звільнення від членів його команди.

Андрій Богдан таки написав заяву на звільнення: перший коментар Зеленського - фото 345193

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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