Андрій Богдан таки написав заяву на звільнення: перший коментар Зеленського

Президент Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від керівника Офісу Президента України Андрія Богдана. Однак у відставку чиновник не збирається йти. Розповідаємо, що ж сталось.

Напередодні мережу сколихнула новина, що глава ОПУ Андрій Богдан нібито написав заяву на звільнення за власним бажанням. Спершу Володимир Зеленський та його оточення відмовлялися коментувати цю інформацію, і тільки 2 серпня в рамках робочої поїздки в Івано-Франківськ президент нарешті пояснив ситуацію довкола "відставки" Богдана.

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"Ми не тримаємося за владу. Ми – всі ключові люди, які зі мною прийшли, – домовилися з самого початку, що напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство чи президент відчуватимуть, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", – заявив Володимир Зеленський.

Він уточнив, що наразі не підписував заяву на звільнення Андрія Богдана. Також президент додав, що за потреби може показати всі заяви на звільнення від членів його команди.

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