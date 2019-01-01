У заваленому піском гаражі знайшли вінтажні машини на мільйон доларів

Глава аукціонного будинку Artcurial Motorcars знайшов у заваленому мішками з піском гаражі три вінтажних Bugatti й один Citroen.

Попередня вартість автомобілів, до яких ніхто не торкався з 50-х років, становить близько мільйона доларів.

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У гаражі вдалося знайти Bugatti 57 Graber Cabriolet, Bugatti 49 Gangloff, Bugatti 40 і Citroen 5HP Trefle. Машини належали бельгійському скульптору, який зберігав їх заради вивчення – водіння його не цікавило. При цьому всі автомобілі збереглися в чудовому стані.

За даними Artcurial, за 57 Graber Cabriolet можна буде виручити до 600 тисяч євро. І це буде найдорожчий екземпляр. Автомобілі виставлять на торги Rétromobile, які пройдуть 8 лютого наступного року в Парижі.

Навесні цього року власники компанії LBI Limited, що спеціалізується на продажу колекційних автомобілів, знайшли в одному з підземних гаражів Манхеттена раритетні машини, які простояли там близько 40 років.

А влітку в гаражі померлого бельгійського колекціонера класичних автомобілів був виявлений унікальний Jaguar XK140 з кузовом роботи Джованні Мікелотті. Вважається, що всього було випущено два, максимум три таких автомобілі.

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