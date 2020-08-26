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У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео

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У Затоці викинуло шхуну на берег - фото 1
У Затоці викинуло шхуну на берег / dumskaya

У популярному курортному містечку Затока, що в Одеській області на пляж в районі станції Морський викинуло риболовецьке судно. Фото та відео уже заполонили мережу.

Як видно з кадрів, шхуна зараз лежить на піску, відпочиваючі не звертають на неї особливої уваги, проте біля судна чітко пахне соляркою.

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Капітан судна розповів, що вночі відмовив мотор і до ранку судно прибило до берега. Екіпаж не постраждав. Матроси шукають буксир, який стягне судно назад в море.

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422017

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422018

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422019

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422020

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422021

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422022

У Затоці на пляж викинуло корабель: фото та відео - фото 422023

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Джерело: dumskaya
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