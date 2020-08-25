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Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями

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Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями - фото 1

Американська організація J.D. Power, яка спеціалізується на дослідженні споживчих якостей товарів, склала рейтинг технічних рішень у нових машинах і з'ясувала, наскільки добре вони реалізовані.

Аналітиків J.D. Power цікавили, передусім, високотехнологічні особливості, які встановлені в автомобілях. А саме: інформаційно-розважальні системи і системи активної безпеки, у які входять, наприклад, камера заднього вигляду, функція управління жестами, контроль рядності і автоматичне гальмування.

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Для цього вони розробили індекс TXI (Tech Experience Index), який враховує кількість сучасних систем в автомобілях і ступінь задоволеності власників їхньою роботою, після чого провели опитування серед американських автолюбителів, задавши їм спеціальні питання.

У результаті було встановлено, що у всіх категоріях лідирує Volvo. За ним йдуть Tesla, BMW і Cadillac. З представників бюджетних моделей найкраще показав себе Hyundai.

Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями - фото 421871

Власники Volvo особливо хвалять Pilot Assist, систему активної безпеки, яка перевершує автопілот Tesla з точки зору інтуїтивності і простоти використання. Водночас серед всіх марок найбільше нарікань викликала функція управління жестами – більшість водіїв вважає її ненадійною. Крім того, чимала кількість автомобілістів не надто довіряють існуючим технологіям автономного водіння.

Найвисокотехнологічніші автомобілі (вказане число – бал-індекс):
  • Volvo: 617
  • BMW 583
  • Cadillac: 577
  • Mercedes: 567
  • Genesis: 559
  • Hyundai: 556
  • Subaru: 541
  • Kia: 538
  • Nissan: 534
  • Land Rover: 525
  • Lincoln: 525
  • Lexus: 523
  • Audi: 522
  • Ram: 520
  • Infiniti: 518
  • Chevrolet: 511
  • GMC: 510
  • Ford: 509
  • Jaguar: 504
  • Buick: 503
  • Volkswagen: 503
  • Dodge: 499
  • Mitsubishi: 497
  • Toyota: 495
  • Mazda: 494
  • Chrysler: 493
  • Acura: 488
  • Honda: 488
  • Jeep: 486
  • Porsche: 453
  • Mini: 444
  • Tesla: 593 (Tesla винесена окремо, оскільки не дозволила опитувати своїх клієнтів в деяких штатах).

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Джерело: jdpower
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