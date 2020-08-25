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Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
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Американська організація J.D. Power, яка спеціалізується на дослідженні споживчих якостей товарів, склала рейтинг технічних рішень у нових машинах і з'ясувала, наскільки добре вони реалізовані.
Аналітиків J.D. Power цікавили, передусім, високотехнологічні особливості, які встановлені в автомобілях. А саме: інформаційно-розважальні системи і системи активної безпеки, у які входять, наприклад, камера заднього вигляду, функція управління жестами, контроль рядності і автоматичне гальмування.
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Для цього вони розробили індекс TXI (Tech Experience Index), який враховує кількість сучасних систем в автомобілях і ступінь задоволеності власників їхньою роботою, після чого провели опитування серед американських автолюбителів, задавши їм спеціальні питання.
У результаті було встановлено, що у всіх категоріях лідирує Volvo. За ним йдуть Tesla, BMW і Cadillac. З представників бюджетних моделей найкраще показав себе Hyundai.
Власники Volvo особливо хвалять Pilot Assist, систему активної безпеки, яка перевершує автопілот Tesla з точки зору інтуїтивності і простоти використання. Водночас серед всіх марок найбільше нарікань викликала функція управління жестами – більшість водіїв вважає її ненадійною. Крім того, чимала кількість автомобілістів не надто довіряють існуючим технологіям автономного водіння.
Найвисокотехнологічніші автомобілі (вказане число – бал-індекс):
- Volvo: 617
- BMW 583
- Cadillac: 577
- Mercedes: 567
- Genesis: 559
- Hyundai: 556
- Subaru: 541
- Kia: 538
- Nissan: 534
- Land Rover: 525
- Lincoln: 525
- Lexus: 523
- Audi: 522
- Ram: 520
- Infiniti: 518
- Chevrolet: 511
- GMC: 510
- Ford: 509
- Jaguar: 504
- Buick: 503
- Volkswagen: 503
- Dodge: 499
- Mitsubishi: 497
- Toyota: 495
- Mazda: 494
- Chrysler: 493
- Acura: 488
- Honda: 488
- Jeep: 486
- Porsche: 453
- Mini: 444
- Tesla: 593 (Tesla винесена окремо, оскільки не дозволила опитувати своїх клієнтів в деяких штатах).
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