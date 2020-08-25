Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями

Американська організація J.D. Power, яка спеціалізується на дослідженні споживчих якостей товарів, склала рейтинг технічних рішень у нових машинах і з'ясувала, наскільки добре вони реалізовані.

Аналітиків J.D. Power цікавили, передусім, високотехнологічні особливості, які встановлені в автомобілях. А саме: інформаційно-розважальні системи і системи активної безпеки, у які входять, наприклад, камера заднього вигляду, функція управління жестами, контроль рядності і автоматичне гальмування.

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Для цього вони розробили індекс TXI (Tech Experience Index), який враховує кількість сучасних систем в автомобілях і ступінь задоволеності власників їхньою роботою, після чого провели опитування серед американських автолюбителів, задавши їм спеціальні питання.

У результаті було встановлено, що у всіх категоріях лідирує Volvo. За ним йдуть Tesla, BMW і Cadillac. З представників бюджетних моделей найкраще показав себе Hyundai.

Власники Volvo особливо хвалять Pilot Assist, систему активної безпеки, яка перевершує автопілот Tesla з точки зору інтуїтивності і простоти використання. Водночас серед всіх марок найбільше нарікань викликала функція управління жестами – більшість водіїв вважає її ненадійною. Крім того, чимала кількість автомобілістів не надто довіряють існуючим технологіям автономного водіння.

Найвисокотехнологічніші автомобілі (вказане число – бал-індекс):

Volvo: 617

BMW 583

Cadillac: 577

Mercedes: 567

Genesis: 559

Hyundai: 556

Subaru: 541

Kia: 538

Nissan: 534

Land Rover: 525

Lincoln: 525

Lexus: 523

Audi: 522

Ram: 520

Infiniti: 518

Chevrolet: 511

GMC: 510

Ford: 509

Jaguar: 504

Buick: 503

Volkswagen: 503

Dodge: 499

Mitsubishi: 497

Toyota: 495

Mazda: 494

Chrysler: 493

Acura: 488

Honda: 488

Jeep: 486

Porsche: 453

Mini: 444

Tesla: 593 (Tesla винесена окремо, оскільки не дозволила опитувати своїх клієнтів в деяких штатах).

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