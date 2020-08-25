У мережі показали кладовище десятків нових Porsche

У Facebook опублікували фотографії нових автомобілів Porsche, які тривалий час стоять без діла просто неба. Судячи з усього, машини належать самому виробнику або одному з дилерів.

Як видно на фото, не дивлячись на те, що всі машини ексклюзивні і дорогі, вони зберігаються на імпровізованому майданчику, огородженому металевою огорожею. При цьому велика частина машин стоїть на траві, а шар пилу на їхніх кузовах вказує на те, що автомобілі перебувають в такому стані досить довго.

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Відомо лише, що майданчик розташований в Німеччині. Але чому автомобілі не відправляють на продаж, невідомо (можливо, це пов'язано з затримкою поставок і падінням продажів на тлі пандемії COVID-19).

Велика частина представлених на знімках машин – це новітні електромобілі Porsche Taycan. Крім того, є кілька моделей Cayenne, Panamera, 911. Також на фото можна побачити кілька VW Beetle в кузовах купе і кабріолет.

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