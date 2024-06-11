У застосунку "Повітряна тривога" з’явилися техніки психологічної самодопомоги

До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми ментального здоровʼя "Ти як?", ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

З'явилося посилання на ігровий симулятор з домедичної допомоги й тактичної медицини. Про це повідомили у компанії Ajax Systems, яка є розрробником застосунку.

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До оновленого застосунку тепер входить набір спеціальних вправ та порад, що допомагають стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.

Тепер, коли застосунок оголосить про відбій повітряної тривоги, разом з push-повідомленням приходитиме питання "Ти як?". Якщо на нього натиснути, відкриється підрозділ "Аптечка психологічної самодопомоги" з порадами для дорослих, дітей і ветеранів. Там будуть вправи, поради, ігри та контакти спеціалістів, – йдеться у повідомленні.

Нововведення запрацюють поступово на iOS та Android разом з останнім оновленням застосунку. Якщо їх ще немає, потрібно самостійно оновити застосунок.

"Аптечка психологічної самодопомоги" з психологічними порадами та вправами розміщена у розділі "Корисне", там користувачі також знайдуть посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, що дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.

"Повітряна тривога"

Нагадаємо, що застосунок "Повітряна тривога", розроблений компаніями Ajax Systems та Stfalcon. Його завантажили вже понад 26 млн разів, 6 млн користувачів ним активно користуються.

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