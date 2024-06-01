Новий світовий рекорд: робот зібрав кубик Рубік в 10 разів швидше

Створений японською компанією Mitsubishi Electric Corporation робот встановив новий світовий рекорд, коли зміг зібрати знаменитий кубик Рубіка дуже швидко. Для цього йому знадобилося всього 0,305 секунди.

До порівняння в середньому людина моргає зі швидкістю від 0,1 до 0,3 секунди. Нове досягнення в 10 разів перевищує рекорд, встановлений людиною-рекордсменом зі збирання кубика Рубіка. Про це пише Independent.

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Робот використовує алгоритм розпізнавання кольорів, розроблений за допомогою технології зі штучним інтелектом. Це дозволяє йому точно та швидко обробляти кольори.

Також робот може обертати куби на 90 градусів зі швидкістю 0,009 секунди. Крім того, у робота є потужні та компактні сервомотори, програмований контролер, промисловий ПК, сенсорний дисплей і камери – це все дозволяє йому швидко виконати завдання.

Серед людей найшвидше складає кубик Рубіка Макс Парк із Каліфорнії – йому знадобилося 3,13 секунли, щоб встановити рекорд і потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

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