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У заповіднику Кенії народилася зебра з незвичайним забарвленням: фотофакт

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У Кенії народилася унікальна зебра - фото 1
У Кенії народилася унікальна зебра / Facebook

У заповіднику Масаї-Мара (Кенія) народилася чорна зебра, яка унікальна своїм забарвленням. Тварина чорніша за інших видів цієї рідкісної породи, з крапочками на боках замість смужок. Незвичайне лоша помітив гід-фотограф Ентоні Тіра.

Унікальна чорна зебра відразу привернула увагу фотографів і туристів, які приїхали подивитися на осінню міграцію антилоп гну. Біля річки в заповіднику, де бачили чорне лоша зібралися сотні туристичних фургонів, а його фото з'явилися в соціальних мережах.

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"Спочатку я подумав, що це була зебра, яка була спіймана і позначена для міграції. Я був здивований, коли вперше побачив це", – зазначив фотограф Тіра. Чоловік також додав, що, швидше за все, лоша страждає меланіновим розладом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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