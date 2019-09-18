Науковці вперше змогли зняти на відео акулу-примару

Цю таємничу істоту раніше ніколи не вдавалося зняти на відео. Хоча так звана "химера" і вважається одним з найдавніших видів на Землі, до сих пір ніхто не міг похвалитися тим, що зумів зняти її.

Відомо, що ця риба, яку також деколи називають "акулою-примарою", мешкає на нашій планеті щонайменше 300 мільйонів років, а це означає, що вона навіть старша за динозаврів.

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Коли дослідники з Каліфорнійського університету запустили дистанційно керований підводний апарат на глибину приблизно 2042 метри, вони і не сподівалися, що пристрій зніме химеру. Варто відзначити, що на голові цих риб є висувний статевий орган і безліч маленьких точок, які працюють як сенсори і допомагають рибі орієнтуватися у воді і ловити здобич.

Акула-привид не виявила ні найменшого невдоволення, помітивши, що її знімають. Вона спокійно плавала навколо, як ніби саме для того, щоб нарешті показати себе світові.

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