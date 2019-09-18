Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Науковці вперше змогли зняти на відео акулу-примару

  • 88
Акула-примара - фото 1
Акула-примара / faunazoo

Цю таємничу істоту раніше ніколи не вдавалося зняти на відео. Хоча так звана "химера" і вважається одним з найдавніших видів на Землі, до сих пір ніхто не міг похвалитися тим, що зумів зняти її.

Відомо, що ця риба, яку також деколи називають "акулою-примарою", мешкає на нашій планеті щонайменше 300 мільйонів років, а це означає, що вона навіть старша за динозаврів.

І ще: Учені показали найбільшу амфібію у світі

Коли дослідники з Каліфорнійського університету запустили дистанційно керований підводний апарат на глибину приблизно 2042 метри, вони і не сподівалися, що пристрій зніме химеру. Варто відзначити, що на голові цих риб є висувний статевий орган і безліч маленьких точок, які працюють як сенсори і допомагають рибі орієнтуватися у воді і ловити здобич.

Акула-привид не виявила ні найменшого невдоволення, помітивши, що її знімають. Вона спокійно плавала навколо, як ніби саме для того, щоб нарешті показати себе світові.

Читайте також: Собака, який розіграв свого господаря, став зіркою мережі: веселе відео

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
  • Вчора, 12:15
  • 794
Серіал Кріпосна 2 сезон 19, 20 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • Вчора, 20:30
  • 2167
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1760302
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл