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У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото

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Lincoln H 1947 року випуску - фото 1
Lincoln H 1947 року випуску / Facebook

В Україну привезли унікальне американське авто – Lincoln H 1947 року випуску. Подивитися на нього можна в запорізькому музеї техніки "Фаетон", і в такій модифікації у нашій країні машина єдина. Знімки автомобіля і його опис розмістили на сторінці Facebook музею техніки.

Серія американських автомобілів Lincoln H була представлена ​​у 1946 році. Доступна вона була у вигляді купе, кабріолета або седана. Машина відрізнялася стилем, аналогічним Lincoln Continental Mk1. І хоча авто було випущено понад 70 років тому, його двигун досі у робочому стані.

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Lincoln H Series також часто називали Zephyr, але це була окрема модель, яку виготовляли до 1948 року. В цілому ж серія не мала офіційної назви, а автомобілі іменували просто Lincoln.

У музеї розповіли, що це авто абсолютно унікальне, і в Україні така комплектація й модифікація є єдиною. Скоро машину відправлять на реставрацію, і тоді відвідувачі музею зможуть подивитися на це диво техніки післявоєнного часу.

У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото - фото 425240
У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото - фото 425242
У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото - фото 425241
У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото - фото 425239

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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