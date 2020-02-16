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У Запоріжжі створили серце з десятків автомобілів: вражаюче фото

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У Запоріжжі створили серце з десятків автомобілів: вражаюче фото - фото 1

У Запоріжжі автолюбителі провели флешмоб до Дня закоханих, вистроївши свої автомобілі у формі величезного серця. В акції взяли участь 66 автолюбителів.

Цікаву акцію до Дня Валентина провели на майданчику перед каскадом фонтанів Райдуга у Запоріжжі. Фото з місця події опублікував на своїй сторінці в Facebook місцевий житель Олександр Олійник.

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"О 20.00 на Райдузі 66 автолюбителів взяли участь в крутому автофлешмобі! Вони всі стали частиною величезного серця", – йдеться у коментарі до знімка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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