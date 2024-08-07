Випередив свій час: за мільйон доларів продають футуристичний фургон GM

Мало який транспортний засіб привертає увагу так, як Futurliner від General Motors. Побудований у 1930-х роках, парк з дюжини лайнерів демонстрував американську індустріальну міць і технологічну доблесть GM.

Вони об'їздили всю Північну Америку з перервою на Другу світову війну, а після 1956 року були припарковані назавжди. Звідти кожен Futurliner пройшов свій шлях до реставрації, занепаду чи забуття, пише Motor1.

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Два Futurliner були придбані автобусною компанією Peter Pan Bus у Спрінгфілді, штат Массачусетс, у 1990-х роках, і один з них сьогодні продається на Facebook. Ціна? Близько мільйона доларів.

Його оригінальна трансмісія була замінена під дизельний двигун, який має достатньо потужності, щоб тягнути Futurliner за собою з прийнятною швидкістю. Це дивна річ – керувати автомобілем, сидячи так високо в повітрі. Вузькі сходи ведуть до кабіни, яка має єдине центральне сидіння для водія і невелику лавку позаду для кількох пасажирів.

Черв'ячно-гвинтова система, яка підіймає фару над автомобілем, потребувала трохи любові кілька років тому, але, здається, це було вирішено.

У 2021 році Пітер Пен стверджував, що кожен, хто захоче купити відновлену машину, також повинен буде зняти іржавий корпус нефункціонуючого Futurliner, хоча в цьому новому оголошенні про зняття старого лушпиння не згадується.

Якщо вам цікаво, то відреставрований автобус Пітера Пена, ймовірно, був куплений у групи з кількох машин, зібраних за межами Чикаго в 1990-х роках колекціонером Джо Бортцем. Його історія до цього дуже туманна.

Другий Futurliner, який має компанія, гнилий Халк, насправді набагато цікавіший з точки зору свого минулого. Раніше він належав відомому телеведучому Оралу Робертсу, який використовував його для подорожей Центральною Америкою з місією проповіді християнства. За кілька десятиліть він якимось чином потрапив до Маунт-Вернона, штат Нью-Йорк, а потім, як стверджують, опинився на звалищі брухту, а потім, нарешті, приземлився на фермерському полі в Іст-Мередіт, штат Нью-Йорк. Саме там його знайшов Пітер Пен, впізнаваний за кількома модифікаціями, внесеними до його сталевої оболонки протягом багатьох років.

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У будь-якому випадку, просто знайте, що так, машина, яка продається, насправді працює і їздить просто чудово. Звичайно, йому не завадило б трохи любові – навіть реставрація, яку він отримав, вже кілька десятиліть у минулому, – але навряд чи у вас буде інша можливість придбати Futurliner в найближчому майбутньому.