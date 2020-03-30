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Карантин Коронавірус

У закритому австралійському океанаріумі провели екскурсію для морського лева: відео

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У закритому австралійському океанаріумі провели екскурсію для морського лева: відео - фото 1

Через карантин та відсутність відвідувачів тварин випустили на свободу. Тепер вони вивчають інших мешканців закладу.

Через пандемію коронавірусу по всьому світу закривають громадські місця, включаючи зоопарки і океанаріуми. На цьому тлі чиказький Shedd Aquarium влаштував "екскурсію" для своїх пінгвінів, і коли відео про це стало популярним, в акції з'явилися послідовники.

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Так, в парку Sea World, який розташований в австралійському місті Голд-Кост, влаштували прогулянку для морського лева на ім'я Бірен Джуніор. За час невеликої екскурсії Бірен в супроводі доглядачки парку Ерін подивився на тропічних риб, скатів і інших мешканців океану.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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