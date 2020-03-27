Рейнджер зняла на відео, як ведмідь грізлі Бу виходить зі сплячки: вражаючі кадри

У Канаді від зимової сплячки прокинувся ведмідь Бу. Щоб нарешті побачити світло, йому довелося розрити сніг і вибратися назовні. Його пробудження зняла на камеру рейнджер Ніколь Гангнон.

Ніколь Гангнон впродовж восьми років намагалася сфотографувати, як Бу виходить зі сплячки, але кожен раз саме в цей момент камери спостереження і інша апаратура рейнджерів давала збій.

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Рейнджер написала, що не зуміла стримати сліз при вигляді сонного ведмедя.

"Так! Вітання! О, мій великий хлопчик, мама так тобою пишається. Так приємно на тебе дивитися. Це прекрасно, поглянути на нього особисто, а не через камеру. Він такий щасливий, що серце співати починає. А коли він встає, можна помітити посмішку на його обличчі. Він ніби говорить: "Привіт, світ, я знову з вами", – поділилася емоціями дівчина.

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