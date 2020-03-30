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30 сантиметрів в довжину замість 2-5: у мережі показали золоту рибку аномальних розмірів

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30 сантиметрів в довжину замість 2-5: у мережі показали золоту рибку аномальних розмірів - фото 1

Золота рибка американки з Чикаго за два роки зросла до 30 сантиметрів в довжину замість належних 2-5 сантиметрів. Незвичайна риба відрізнялася дуже хорошим апетитом.

28-річна американка виграла 5-сантиметрову рибку під час карнавалу два роки тому. Весь цей час риба не припиняла рости. Більш того, вона з'їдала всіх риб, яких підселювали в її акваріум.

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За словами жінки, якщо риба голодна – вона демонстративно вимагає їжі. Через інтенсивний ріст їй довелося кілька разів купувати нові акваріуми, що обійшлося у 1,3 тисячі доларів.

Господиня рибки найбільше переживає, що та продовжить рости. Адже, якщо йдеться про дику золоту рибку, її довжина може досягти понад 35 сантиметрів.

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Джерело: unilad
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