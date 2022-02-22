У задню кишеню джинсів не класти: OnePlus 10 Pro провалив тест на міцність

OnePlus 10 Pro не впорався з тестом на міцність

Техноблогер Зак Нельсон, відомий як руйнівник смартфонів, провів жорстке тестування флагманського OnePlus 10 Pro. За традицією, що склалася, він випробував гаджет на стійкість до впливу ножа і запальнички, а також спробував зігнути його голими руками.

Спойлер: йому вдалося буквально зламати навпіл OnePlus 10 Pro. Дивіться на відео, як це було.

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На екран пристрою наклеєна захисна плівка. Знявши її, блогер з'ясував, що скло Gorilla Glass Victus дряпається під впливом кернера твердістю в 6 – 7 одиниць за шкалою Мооса. Рамка корпусу виконана з анодованого алюмінію та легко пошкоджується канцелярським ножем. А ось подряпини на задній кришці виявилися майже непомітними, на відміну від глянцевого дисплейного модуля.

При нагріванні дисплея запальничкою він отримав перманентне пошкодження матриці у вигляді темної плями – після остигання ця область так і не відновилася. Сканера відбитків пальців, розміщений під екраном, продовжив працювати навіть із безліччю подряпин на сенсорному шарі.

Тест на згинання OnePlus 10 Pro провалив. Задня кришка пристрою відразу ж покрилася тріщинами, а приклавши трохи більше зусиль, Нельсон зламав гаджет майже навпіл.

Блогер зазначив, що смартфон слід обережно носити в задній кишені. А все тому, що є ризик буквально зламати його під впливом тиску.

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