Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року

У мережі показали захоплюючі знімки переможців міжнародного фотоконкурсу Red Bull Illume. У 2019 році у конкурсі взяла участь рекордна кількість учасників. Кадри з'явилися на офіційному сайті компанії.

У 2019 році на конкурс Red Bull Illume надійшла рекордна кількість фотографій – 5955. У змаганні також взяли участь 334 зображення від 36 українських фотографів. У фінал пройшли тільки 60 фіналістів, серед яких визначили переможців у 11 номінаціях. Так, переможцем головної номінації Red Bull Illume 2019 став француз Бену Туара зі знімком серфера.

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У номінації Найкраще з Instagram переміг Батист Фухіль Франція, зняв тінь велосипедиста Алекса Біболлета під час стрибка. Номінацію Креатив підкорив росіянин Денис Клеро, за фотографію "змін сезону в польоті" у виконанні Павла Альохіна.

У номінації Emerging нагородили Жана-Батіста Латура за дзеркальний кадр з велосипедистом біля озера. У категорії Інновативність переміг знімок зі "штормом" від велосипеда Лоренса Кроссман-Еммс. Німець Олександр Вік переміг в номінації Лайфстайл за фото альпіністів під час відпочинку. Також переможцями стали: номінація Шедевр – Лоренц Голдер за фото польоту велосипедиста у лісі в Північній Ірландії.

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