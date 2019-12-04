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Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року

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Red Bull Illume 2019 - фото 1
Red Bull Illume 2019 / redbull

У мережі показали захоплюючі знімки переможців міжнародного фотоконкурсу Red Bull Illume. У 2019 році у конкурсі взяла участь рекордна кількість учасників. Кадри з'явилися на офіційному сайті компанії.

У 2019 році на конкурс Red Bull Illume надійшла рекордна кількість фотографій – 5955. У змаганні також взяли участь 334 зображення від 36 українських фотографів. У фінал пройшли тільки 60 фіналістів, серед яких визначили переможців у 11 номінаціях. Так, переможцем головної номінації Red Bull Illume 2019 став француз Бену Туара зі знімком серфера.

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Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372132

У номінації Найкраще з Instagram переміг Батист Фухіль Франція, зняв тінь велосипедиста Алекса Біболлета під час стрибка. Номінацію Креатив підкорив росіянин Денис Клеро, за фотографію "змін сезону в польоті" у виконанні Павла Альохіна.

У номінації Emerging нагородили Жана-Батіста Латура за дзеркальний кадр з велосипедистом біля озера. У категорії Інновативність переміг знімок зі "штормом" від велосипеда Лоренса Кроссман-Еммс. Німець Олександр Вік переміг в номінації Лайфстайл за фото альпіністів під час відпочинку. Також переможцями стали: номінація Шедевр – Лоренц Голдер за фото польоту велосипедиста у лісі в Північній Ірландії.

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372125

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372126

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372127

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372128

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372129

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372130

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372131

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372133

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372134

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372135

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372136

Red Bull Illume: обрано найкрутіші пригодницькі фото 2019 року - фото 372138

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Джерело: redbull
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